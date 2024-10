L'on paye de plus en plus par carte, si l'on en croit l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Cet objet était ainsi utilisé dans 55% des transactions en 2019, pour passer à 61,1% en 2023. Mais s'il semble aujourd'hui impossible de pouvoir vivre au quotidien sans une carte dans la poche, des moyens de plus en plus sophistiqués sont apparus dernièrement pour régler son dû. Et ils ne se contentent pas simplement d'exister, mais sont aussi de plus en plébiscités !