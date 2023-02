Êtes-vous prêt à payer... avec la paume de votre main ?

La société estime également que cette solution de paiement est moins intrusive tout en étant plus sûre et plus hygiénique que d'autres solutions comme les empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Ingenico promet également un processus facile à mettre en œuvre et à exploiter pour les commerçants, au travers de terminaux AXIUM sous Android.

Concrètement, pour le client, il suffit d'authentifier son paiement simplement en déplaçant la paume de la main sur un capteur infrarouge (NIR). Il n'est pas nécessaire de sortir une carte de crédit ou de saisir un quelconque code PIN, la main devient le seul moyen de paiement nécessaire, et ce, sans la moindre puce ou autre implant à greffer sous la peau.