Carte de crédit : prêt à passer au biométrique ? Samsung dévoile son capteur d'empreintes tout-en-un

Lors de son annonce, Samsung a dévoilé ce qu’il considère comme la toute première puce de sécurité d’empreintes digitales (IC) tout-en-un de l’industrie fiduciaire. Cette puce, nommée S3B512C, est composée d’un capteur d’empreintes digitales qui lit les informations biométriques, stocke, puis authentifie les données grâce à un élément sécurisé inviolable (SE). Ces données sont analysées grâce au processeur sécurisé intégré à la puce.

Grâce à cette technologie, les banques pourront créer plus facilement des cartes de paiement biométriques. Fruit de la collaboration entre Mastercard et Samsung, la puce a le potentiel de se démocratiser pour rendre ces nouvelles cartes bien plus courantes qu’elles ne le sont déjà.