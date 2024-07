Après Amazon, Carrefour se lance dans le paiement avec la paume de la main

promeneur001

La biométrie permettrait de se passer de toutes ces cartes, identité, vitale, permis de conduire, complémentaire santé, etc. Par exemple, plus la peine de passer par une carte de crédit et le réseau Visa ou autre, via un organisme d’état qui valide l’authentification, la banque reçoit une demande de virement sur le compte du magasin.