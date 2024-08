Voilà désormais un peu plus d'un mois que la Commission européenne a accepté les engagements du géant de Cupertino concernant l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone aux applications tierces. Jusqu'à aujourd'hui encore, les services de paiement en dehors d'Apple Pay sont dans l'incapacité d'accéder à la technologie Tap to Pay de la Pomme. Fort heureusement, la situation devrait évoluer d'ici à la fin de l'année, soit plus exactement avec le déploiement d'iOS 18.1. Enfin, pas pour tout le monde…