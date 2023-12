Apple va ouvrir son système de paiement par iPhone à la concurrence

Cette démarche pourrait-elle inciter l'Union européenne à revenir sur ses propres accusations ? C'est possible, mais il faudra encore attendre plusieurs semaines avant d'en savoir plus. Le mois prochain, ce sera au tour des concurrents et des clients d'Apple de s'exprimer sur sa proposition. Il va falloir s'assurer qu'Apple Pay ne sera plus en situation de monopole sur iOS et iPadOS, et Bruxelles pourrait bien se montrer très tatillonne sur les détails.

Quoi qu'il en soit, on ne doit pas être de bonne humeur chez Apple. Car, même si l'entreprise parvient à obtenir quelques concessions avec l'Union européenne sur certains autres points, la fin de l'exclusivité d'Apple Pay sur ses appareils n'est pas la meilleure des nouvelles. Pour rappel, l'entreprise prend une commission sur chaque transaction effectuée via son service, une manne financière qu'il sera très regrettable de perdre, même en partie.