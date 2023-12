iMessage pourrait passer sous les fourches caudines du Digital Markets Act… car il n’est pas assez populaire en Europe

Au début du mois de septembre, Microsoft et Apple ont provoqué une levée de sourcils en suggérant que certains de leurs services ne devraient pas être soumis aux règles du DMA. Si la firme de Redmond entend protéger Bing en particulier, celle de Cupertino est davantage préoccupée par le sort d'iMessage. En effet, ce dernier ne serait pas assez populaire pour être considéré comme « contrôleur d'accès », et ne devrait donc pas devoir s'ouvrir à d'autres services de messagerie tels que WhatsApp ou Messenger.

Pour vérifier ces allégations, la Commission européenne s'est lancée dans une enquête de marché, qui doit durer cinq mois et s'achever en février 2024. Pour l'instant, selon des sources proches du dossier, Apple serait en train de gagner gain de cause. Un miracle qui serait possible grâce, ou à cause, des entreprises. En effet, les professionnels n'utiliseraient pas assez la messagerie, ce qui l'éliminerait de la liste des services concernés par la DMA. Et ce, malgré sa popularité évidente.