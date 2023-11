Apple iOS 17.2 : l’installation d’applis depuis les boutiques tierces enfin possible sur iPhone ?

Contraint et forcé par le Digital Markets Act (DMA), Apple va ouvrir son écosystème logiciel, en commençant par autoriser l’installation d’applications venant de sources tierces. Adieu le verrou qui oblige à utiliser l’App Store, il semblerait que les prochaines versions du système d’exploitation des iPhone offriront une plus grande liberté aux utilisatrices et utilisateurs européens.