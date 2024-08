Un peu plus tard cette année, Apple permettra aux utilisateurs de l'Union européenne de configurer davantage d'applications par défaut et notamment pour le téléphone, l'application de messagerie, le gestionnaire de mots de passe, le clavier ou encore l'outil permettant de filtrer le spam téléphonique. Au printemps prochain, la firme de Cupertino ira encore plus loin et permettra de définir une application de cartographie par défaut ainsi qu'un outil de traduction.