DMA : App store alternatifs, cloud gaming, retour de Fortnite… Apple entame sa révolution iPhonienne

Ça y est, Apple est fin prêt pour se plier aux règles du Digital Markets Act (DMA). Après s’être débattue des mois durant pour tenter d’éviter à la nouvelle législation européenne, l’entreprise vient d’annoncer un tsunami de changement sur son écosystème mobile. Au programme, plus de concurrence face à l’App Store, le retour de licences vidéoludiques bien aimées et un tas de nouvelles libertés pour les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone et d’iPad.