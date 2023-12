Firefox fait le plein d’extensions sur Android : découvrez nos add-ons mobiles favoris

C’est un gros avantage dans la guerre qui l’oppose à Chrome : le navigateur Firefox Mobile (sur Android) est, depuis le 14 décembre 2023, compatible avec large nombre d’extensions plus ou moins utiles. La fondation Mozilla l’avait promis pendant l’été, son navigateur web gagnerait en utilité et en puissance grâce à l’arrivée des extensions. Elles sont désormais au nombre de 400 et quelques.