Les adblockers restent les extensions favorites sur Firefox en 2021

Mozilla nous apprend qu'un utilisateur de Firefox sur trois a téléchargé au moins un add-on en cette année 2021. En tout, ce sont 127 millions d'add-ons qui ont été installés et ce sont les extensions qui ont le plus de succès, avec 109 millions de téléchargements contre 17 millions pour les thèmes visuels. Sans grande surprise, ce sont les bloqueurs de publicités qui font partie des extensions les plus téléchargées et utilisées avec, en tête le célèbre Adblock Plus (6 millions d'utilisateurs quotidiens selon Mozilla), suivi de uBlock Origin (5 millions d'utilisateurs quotidien).