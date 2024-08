L'équipe explique aussi travailler sans relâche sur la vitesse et les performances du navigateur. De l'aveu de son vice-président de l'ingénierie, Andrew Overholt, l'inquiétude première est la compatibilité de Firefox avec l'ensemble du web. L'objectif est clair : offrir une navigation plus fluide, un chargement des pages et un démarrage plus rapides, ainsi que des économies de batterie sur les appareils mobiles. Pour y parvenir, Mozilla collabore étroitement avec le projet Speedometer 3, une initiative majeure visant à améliorer les performances web grâce à des mesures plus ouvertes et rigoureuses. Le projet Interop est un autre cheval de bataille pour Mozilla. En partenariat avec d'autres acteurs du web, Firefox s'engage à encourager les développeurs à produire du code compatible entre les différents navigateurs. L'API Popover et le nesting CSS font partie des standards promus par Interop pour garantir une meilleure interopérabilité. Les efforts portent leurs fruits, comme en témoigne l'augmentation significative du score d'interopérabilité de Firefox et des autres navigateurs impliqués. Mais les optimisations ne s'arrêtent pas là. Mozilla planche également sur l'amélioration du moteur JavaScript et du rendu des pages. L'objectif est de réduire les temps de chargement, même sur les sites les plus gourmands en ressources. Des progrès sont aussi attendus du côté de la gestion de la mémoire, pour une expérience plus fluide et moins énergivore. Avec toutes ces optimisations, Firefox entend bien tenir tête à la concurrence et offrir une alternative de choix aux utilisateurs soucieux de performances.