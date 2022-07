Firefox 103 est disponible au téléchargement, découvrez toutes les nouveautés

Mozilla a cherché à perfectionner l’expérience utilisateur en ajoutant plusieurs fonctionnalités à son navigateur. Grâce à cette version 103, Firefox est désormais plus réactif sur les ordinateurs macOS. Cette amélioration est surtout notable lors des pics d’utilisation élevée du processeur. Les performances des écrans avec un haut taux de rafraîchissement de l’image (120Hz +) ont également progressé.

Dans cette dernière mouture, l’accès à Firefox est encore facilité. Une icône est épinglée à la barre des tâches lors de l’installation de Windows 10 et 11. Une modification qui permet aussi à Firefox de se lancer plus rapidement une fois installé. Le paramètre servant à augmenter la taille d’affichage des textes s’étend dorénavant à tous les contenus. Un progrès bienvenu au niveau de l’accessibilité des utilisateurs. L’utilisation du navigateur est encore simplifiée, notamment via la création du raccourci Tab, Shift+Tab permettant d’atteindre la barre d’outils sans utiliser la souris.

Côté sécurité, 9 failles ont été comblées. On note également diverses corrections comme la gestion des données stockées en local sur l’ordinateur. La création de raccourcis de signets, grâce à un glissement de l’Explorateur vers Windows, a été révisée. La vérification orthographique multilingue a aussi été peaufinée pour fonctionner correctement avec les textes en alphabets non-latins.