Firefox 81 propose un nouveau thème et une meilleure compatibilité des formulaires PDF et du Picture-in-Picture

Par ailleurs, il est désormais possible de lire et mettre en pause des pistes audio et vidéo lues dans Firefox grâce aux boutons de contrôle des casques et claviers qui en sont équipés. Plus facultatif, si les thèmes sombres et clairs fournis dans le navigateur ne vous conviennent pas, notez qu'un nouveau thème coloré baptisé « Alpenglow » fait son apparition dans les options, venant parer boutons, menus et fenêtres d'un ton violet.

Et vous en reprendrez bien une petite louche ? Le mode Picture-in-Picture s'améliore également avec une nouvelle iconographie ; Firefox supporte maintenant l'ouverture directe de fichiers aux extensions .xml, .svg, et .webp ; et de son côté la barre d'outils des favoris est automatiquement révélée quand les favoris sont importés dans le navigateur.

Enfin, quelques nouveautés sont proposées, d'abord dans d'autres pays que la France (pour le moment). Aux Etats-Unis et au Canada, Firefox est maintenant capable de sauver, gérer et remplir automatiquement les informations de cartes bleues. Enfin, les utilisateurs du navigateur en allemand verront des recommandations de Pocket à l'ouverture d'un nouvel onglet.