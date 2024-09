Firefox 130 met le paquet sur son traducteur intégré, avec le support de 11 nouvelles langues comme le catalan, le croate, le tchèque ou encore le danois. Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez désormais traduire des portions de texte sélectionnées, en plus des pages entières. Fini le copier-coller fastidieux, vous pouvez maintenant jongler entre les langues en un clin d'œil ! Firefox 130 apporte également son lot d'améliorations plus discrètes, mais non moins appréciables. Les animations de défilement (overscroll) sont désormais activées par défaut sous Linux, le support de l'API Web Codecs débarque sur desktop, les options "Copier" et "Coller" du menu contextuel fonctionnent enfin correctement, et les pages se chargent plus rapidement sur Android. Bref, de quoi rendre votre navigation toujours plus fluide et agréable.