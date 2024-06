Firefox 127 : lancement automatique au démarrage et protection supplémentaire contre le fingerprinting

Mozilla vient de déployer la version 127 de Firefox, apportant avec elle des optimisations significatives pour améliorer l'expérience utilisateur. Parmi les nouveautés, on retrouve une amélioration des performances grâce à une optimisation du moteur JavaScript, permettant des temps de chargement plus rapides et une utilisation de la mémoire réduite. Ces modifications garantissent une navigation plus fluide et réactive. En matière de sécurité, Firefox 127 renforce ses protections contre le phishing et les attaques de type man-in-the-middle, assurant ainsi une navigation plus sécurisée pour les utilisateurs.

En plus de ces améliorations, Firefox 127 introduit le démarrage automatique du navigateur sur Windows, facilitant ainsi l'accès rapide à Internet dès le démarrage du système. Une autre nouveauté notable est la fonctionnalité de dédoublonnage des onglets, qui permet de fusionner les onglets identiques ouverts, réduisant ainsi le désordre et améliorant la gestion des onglets. Cette mise à jour renforce également la confidentialité des utilisateurs en offrant des options plus avancées pour la gestion des permissions des sites web et des cookies.