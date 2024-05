Microsoft Edge : contrôle de la mémoire, traduction en temps réel des vidéos, découvrez les nouveautés

Évoquée pour la première le mois dernier, la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de limiter la quantité de RAM utilisée par Edge est à présent disponible dans le canal stable du navigateur. À l'aide d'un simple curseur allant de 1 Go à 16 Go, vous pouvez dorénavant mieux contrôler la consommation de mémoire vive et déterminer la RAM que vous souhaitez allouer au navigateur. De toute évidence, gardez à l'esprit qu'une faible allocation de RAM pourra affecter les performances d'Edge, bien que cela pourra aussi vous permettre de libérer de la mémoire pour d'autres jeux et applications.