Découvrez cette prochaine fonctionnalité dans l’explorateur de Windows

Mais ce n’est pas tout ! Microsoft a également annoncé l’arrivée de nouvelles options de compressions dans l’explorateur de fichiers. Il sera bientôt possible de créer des archives 7-zip et TAR nativement sur Windows 11. Adieu le simple. zip qui commençait sérieusement à montrer son âge et ses limites. D’un clic droit il sera désormais possible de compresser des fichiers avec plus d’efficacité (et avec le chiffrement AES-256 offert par le standard 7z).