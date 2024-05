Après Winrar, l’arrêt de mort de 7-Zip a-t-il été signé par Microsoft ?

7-Zip est un logiciel d'archivage de fichiers libre et gratuit qui permet de compresser et de décompresser des fichiers. Il a été développé par Igor Pavlov et publié en 1999. Le nom "7-Zip" fait référence à sa capacité à créer des archives au format 7z, qui est un format à haute compression capable de compresser les fichiers beaucoup plus que d'autres formats populaires tels que ZIP et RAR.