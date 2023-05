Comment Microsoft va tuer WinRAR, 7-Zip & cie

Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. Certains de ces formats sont particulièrement populaires, et devoir télécharger un logiciel tiers pour décompresser un fichier d'archive n'est pas franchement une expérience très intuitive, même si nous sommes habitués à le faire depuis bien longtemps.

Cette initiative de Microsoft risque toutefois de rendre des programmes comme WinRAR et 7-Zip, plus âgés que nos plus jeunes lecteurs, bien moins utiles qu'ils ne le sont actuellement. Reste à connaître la qualité et la praticité de la compression et de la décompression de ces formats dans Windows 11. Après tout, certains utilisateurs préfèrent encore utiliser des programmes spécialisés en ZIP plutôt que de passer par les outils intégrés dans Windows 10 et 11.