WinRAR répond fermement à Microsoft quant au support des fichiers RAR par Windows 11

La publication Neowin a contacté la société win.rar GmbH, qui édite le logiciel WinRAR, afin d'obtenir la réaction officielle de l'entreprise qui est derrière le programme qui accompagne notre expérience sur Windows depuis 1995.

Dans son communiqué, WinRAR commence par une petite moquerie envers la firme de Redmond : « Il a fallu 30 ans à Microsoft pour implémenter la prise en charge des fichiers RAR dans le système d'exploitation Windows, […] maintenant, nous nous demandons s'ils envisagent également de fournir le moteur RAR dans 30 autres années ».

« Nous espérons que cela rendra la compression RAR encore plus populaire et plus accessible aux utilisateurs qui ne sont pas familiers avec WinRAR », ajoute Louise Cusworth, du département commercial de WinRAR, sur un ton plus sérieux.