Cette faille de WinRAR pourrait permettre à des pirates de prendre le contrôle de votre PC

Cette nouvelle faille a été repérée début juin par un certain goodbyeselene, chercheur en sécurité et membre de la Zero Day Initiative (ZDI). Répertoriée sous le nom de CVE-2023-40477, elle permet à un acteur malveillant d'exécuter une commande arbitraire sur un ordinateur où une archive infectée est décompressée. « Un attaquant peut tirer parti de cette vulnérabilité pour exécuter du code au sein du processus en cours », indique la ZDI. Cela signifie qu'il est tout à fait possible d'installer des logiciels malveillants en utilisant les permissions acquises par WinRAR sur Windows.

Toutefois, cela implique nécessairement l'interaction de la victime avec une archive piégée. Il faut l'inciter à ouvrir celle-ci avec le logiciel de compression, ce qui n'est pas la tâche la plus ardue qui soit, compte tenu de la popularité de WinRAR. En raison de la relative facilité avec laquelle elle peut être mise en place et des risques qu'elle implique, cette vulnérabilité obtient un score CVSS de 7,8, ce qui signifie qu'il s'agit d'un problème de haute sévérité.