RAR, 7-Zip, Tar... Windows 11 enfin compatible avec les principaux formats d'archive du marché ?

Le système d'exploitation développé par Microsoft est capable depuis près de 25 ans de prendre en charge des formats d'archives, tel que le fameux « .rar ». Mais jusque-là, et malgré le passage des années, il fallait tout de même utiliser un logiciel tiers (coucou WinRAR) pour décompresser la plupart des archives et accéder aux fichiers qui y étaient présents. Ce ne sera plus le cas aujourd'hui, sauf pour une exception de taille.