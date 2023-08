Microsoft étend le support natif des archives .rar à plus d'utilisateurs de Windows 11 Insiders

Le programme Insider permet de se faire un aperçu des mises à jour à venir de Windows. Il est divisé en trois canaux, prenant en charge des versions allant de la moins stable à la plus stable, et c'est le canal intermédiaire, le canal bêta, qui voit arriver une nouvelle version plutôt intéressante. La Build 22631.2199 nous donne un aperçu des travaux en cours du côté de Mountain View concernant le support des formats de compression rar, tar, 7-Zip et gz, pour n'en citer que quelques-uns.

Les fonctionnalités présentées dans cette build devraient être assez proches de ce qui sera mis à disposition dans la version 23H2 de Windows 11 d'ici à quelques mois. Si elles ne vous plaisent pas, il vous suffit d'installer la build 22621.2199, qui les désactivera tant que Microsoft sera d'accord avec cela.

Reste à voir si la prise en charge des formats .rar & Cie convaincra un peu plus les utilisateurs que ce que Windows propose avec le format .zip. Dans le cas contraire, certains logiciels faisant partie intégrante de notre paysage informatique depuis près de trente ans risquent de rester dans le coin pendant un certain moment. Ce qui ne manquera pas de rassurer certains :