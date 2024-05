Surface Laptop et Surface Pro : Microsoft annonce ses deux nouveaux PC portables avec une bonne dose d'IA

À l'intérieur, on retrouve le processeur ARM Qualcomm Snapdragon X Plus dans la configuration de base, ou une puce Snapdragon X Elite, accompagné de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD de base, les configurations minimales pour prétendre au label Copilot + PC. Le NPU nécessaire aux tâches IA est également de la partie.

Microsoft annonce que son dernier Surface Laptop est « 80 % plus rapide que la précédente génération » et offre une autonomie permettant 22 heures de lecture vidéo en continu. La configuration du Surface Laptop lui permet en outre de connecter trois moniteurs 4K en simultané. Microsoft propose aussi une connectivité Wi-Fi 7.

Le PC portable embarque enfin deux ports USB-C, un port USB-A et un port jack, en plus d'une connectique pour l'alimentation et la recharge. Le modèle 13,8 pouces comportera un chargeur 39W, tandis que la version 15 pouces est équipé d'un chargeur 65W.