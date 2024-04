Avec son Surface Laptop 6, Microsoft veut directement concurrencer les Mac M3/M3 Pro d’Apple

D’après les tests consultés par Windows Latest, la machine atteindrait un score de performance de 2714 points sur les opérations monocœur et un score de 14 000 et quelques points pour les opérations multicœurs. À titre de comparaison, le MacBook Pro avec puce M3 Pro atteint un score de 3084 sur les opérations monocœur et 14 017 sur les tests multicœurs. Pour le dire plus simplement, le Surface Laptop 6 avec puce Snapdragon X Elite serait, sur le papier, aussi puissant qu’un MacBook M3 Pro.