Windows 10 : plus rapide sur un MacBook Pro ARM virtualisé... que sur une Surface Pro X 2

La semaine dernière, nos rapportions que si Apple ne proposait plus l'utilitaire BootCamp pour installer Windows en dual boot, la société n'avait finalement rien contre l'OS de Microsoft. Interrogé par Ars Technica, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, expliquait qu'il revenait à Microsoft de proposer une version ARM de Windows et de l'exécuter au travers d'un utilitaire comme VMWare ou Parallels Desktop.

À l'heure actuelle, Microsoft ne commercialise l'édition ARM de Windows qu'auprès des OEM. Cependant, le développeur Alexander Graf a trouvé une petite faille. Windows pour ARM est en fait proposé en téléchargement aux testeurs enregistrés en tant que Windows Insiders. Il a donc pu correctement virtualiser le système de Microsoft au travers de l'application open source QEMU, un projet sur lequel il est d'ailleurs impliqué. Pour ce faire, il a publié un patch assurant la prise en charge de la puce M1 d'Apple.

Résultats ? Non seulement il est tout à fait possible de faire tourner correctement Windows sur une machine propulsée par une puce M1, mais les performances de cette dernière seraient particulièrement bonnes... Et même meilleures que sur les machines proposées par Microsoft !