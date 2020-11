Windows sur Mac ARM : pour Apple, la balle est dans le camp de Microsoft

Sur les Mac dotés d'une puce Intel, Apple met à disposition depuis plusieurs années l'utilitaire Boot Camp. Ce dernier permet de créer une partition, d'y installer le système de Microsoft et de choisir sur quel OS démarrer la machine. Or, Boot Camp est absent des nouveaux Mac ARM. Les raisons ? L'approche dual boot n'est plus privilégiée par Apple, et Microsoft n'a pas formulé de stratégie à ce sujet…