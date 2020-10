Windows sur ARM : un nouvel émulateur x64 promet l'arrivée de nombreuses applications

Chez Microsoft, on ne peut pas dire que les premiers essais sous ARM aient été un grand succès. On se souvient de la première tablette Surface RT, particulièrement limitée dans son écosystème d'applications, qui créait une véritable confusion chez le consommateur.

Certes, Microsoft a porté sa suite Office sur ARM, mais bon nombre de logiciels sont encore uniquement disponibles sur la plateforme x86 d'AMD et Intel. Pour remédier à ce problème, l'éditeur de Redmond avait dévoilé un premier émulateur permettant d'exécuter sous ARM des logiciels x86 en 32-bit. Toutefois, les applications les plus récentes, les plus puissantes et donc les plus populaires sont optimisées pour des architectures x86 64-bit. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'heure actuelle, beaucoup de logiciels ne peuvent être installés sur la Surface Pro X. Et c'est précisément là que Microsoft jour sa dernière carte.

Les développeurs attendaient depuis longtemps une mise à jour de l'émulateur : elle sera bientôt disponible. En effet, Panos Panay, responsable produit chez Microsoft annonce : « nous allons étendre la prise en charge aux applications x64 avec un émulateur qui commencera à être déployé au sein du programme Windows Insider en novembre ».

Microsoft ajoute que son navigateur Edge et son logiciel Teams ont déjà été portés sur ARM, à l'instar de l'outil de développement Visual Studio code.