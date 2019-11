Microsoft va émuler le 64-bit pour porter plus d'applications sur ARM

Une émulation 64-bit pour augmenter le nombre d'applications compatibles



Une technologie qui demandera de nombreux mois avant d'être pleinement optimisée



La Surface Pro X, qui sera disponible dans seulement quelques jours en France, est un appareil stratégique pour Microsoft. En plus d'être le nouveau haut de gamme de la famille Surface, la tablette se présente aussi comme le porte-étendard de Windows 10 ARM Cette déclinaison du système d'exploitation de Microsoft peut aujourd'hui faire tourner les applications en 32-bit, grâce à un système d'émulation conçu par l'éditeur. Les applications 64-bit ne sont pour le moment pas concernées, ce qui empêche d'utiliser des applications parfois très populaires comme Adobe Première Pro ou Photoshop Elements.Selon Neowin , cette limitation est sur le point d'être éliminée. Microsoft travaille à élargir la compatibilité de son émulateur aux applications 64-bit. Les équipes de l'éditeur seraient en plein travail mais les utilisateurs devront s'armer de patience puisque la disponibilité n'est pas prévue avant le premier semestre 2021.Le nouvel émulateur serait disponible avec la version 21H1, la mise à jour majeure de Windows 10 qui arrive chaque année traditionnellement durant le printemps. Les testeurs inscrits au programme Windows Insider auront la possibilité de la tester dès l'année prochaine.Bien entendu cette émulation ne sera pas réservée à la seule Surface Pro X et les possesseurs d'ordinateurs équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon pourront également en bénéficier.Reste la question des performances. La technologie employée par Microsoft, WOW64, fait que les applications 32-bit sont théoriquement plus rapides que les 64-bit et l'on espère que les ingénieurs trouveront des solutions pour garantir une bonne expérience utilisateur.