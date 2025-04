La grande nouveauté de cette mise à jour, c'est l'arrivée de fonctionnalités basées sur l'IA, en particulier pour les nouveaux PC Copilot+. Il s'agit de rendre l'ordinateur plus intuitif et faciliter le quotidien de l'utilisateur.

Parmi les fonctions phares, on retrouve le fameux Recall. Pour rappel, il enregistre des « instantanés » de votre activité sur le PC pour vous permettre de retrouver facilement ce que vous avez vu ou fait en quelqes clics/ Microsoft décrit Recall comme « une toute nouvelle façon de rechercher ce que vous avez vu ou fait sur votre PC en toute sécurité ».

Autre nouveauté : Click to Do (aperçu). Cette fonction vous permet d'effectuer des actions rapides directement depuis l'écran. Sélectionnez une image, et Click to Do vous proposera de supprimer l'arrière-plan avec Paint ou d'effacer des éléments indésirables avec l'application Photos. Des raccourcis clavier (Windows + clic ou Windows + Q) facilitent l'accès à cette fonction.

Enfin, la recherche Windows a été améliorée grâce à l'IA. Plus besoin de se souvenir du nom exact d'un fichier ou d'un paramètre : la recherche comprend ce que vous voulez trouver, même si vous utilisez des mots-clés approximatifs. Mieux encore, cette recherche fonctionne même hors ligne, grâce à la puissance des processeurs NPU (Neural Processing Unit) intégrés aux PC Copilot+.