RoundedTB voit encore plus loin avec ses paramètres de personnalisation approfondie. Accessibles depuis le bouton « Advanced », ils permettent de modifier individuellement les valeurs des marges haute, basse, gauche et droite. Sous ces quatre encadrés se trouve une seconde série d’options avancées parmi lesquelles la possibilité d’adapter la longueur de la barre des tâches au nombre d’icônes qu’elle accueille (Dynamic mode). Le résultat est propre et plus moderne, rappelant le dock d’applications sur macOS. Dans cette configuration, la zone de notification est isolée dans un bloc à part. Afin d’obtenir un rendu plus épuré, on peut également cocher la case « Show system tray on hover » de manière à masquer automatiquement les icônes et l’horloge qui occupent le coin droit de l’écran. Pour les faire réapparaître temporairement, il suffit d’en survoler l’emplacement à l’aide de la souris. Contrairement aux réglages de base, ces paramètres avancés ne s’appliquent qu’après avoir validé les modifications en cliquant sur « Apply ».