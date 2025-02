Essence / Gasoil Now mise sur une approche minimaliste et intuitive pour aider les automobilistes à trouver rapidement la station-service la plus proche ou la moins chère. Disponible en France, en Espagne, en Italie et au Portugal, l'application s'appuie sur les données officielles publiées par les gouvernements pour garantir des informations fiables. Les utilisateurs peuvent également signaler en temps réel les stations épuisées, une fonctionnalité particulièrement utile en période de pénurie. Essence / Gasoil Now couvre un large éventail de carburants, du sans-plomb au bioéthanol en passant par le GPL et l'hydrogène. Si l'application remplit parfaitement son rôle de base, on peut regretter l'absence de données pour certains pays comme la Belgique ou le Luxembourg, où les prix sont uniquement renseignés par la communauté. Malgré cela, Essence / Gasoil Now reste un choix judicieux pour ceux qui recherchent une solution simple et efficace.