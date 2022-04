BD, mangas : les meilleures applications pour lire sur tablette

Comixology est une application et une plateforme présente sur les iPad et les tablettes Android depuis leurs débuts. À l'origine indépendant, son éditeur a depuis été racheté par Amazon, et les deux offres sont toujours en cours de fusion. Ainsi, il est possible d’acheter des comics, mangas ou BD européennes sur Amazon pour les lire à la fois dans Comixology et sur une liseuse Kindle.

Toutefois, à l’heure où nous écrivons ce dossier, une transition un peu compliquée est malheureusement en train de s'opérer et réduit l’intérêt de l’application pour la recherche de comics. Comixology a été mis à jour pour refléter les changements, mais l’app ne permet pas, actuellement, d’acheter des livres depuis sa propre application sur le store Amazon français. Nous en sommes donc réduits à nous rendre sur Amazon.fr pour faire nos achats, qui apparaissent dans la partie bibliothèque. D’une certaine façon, cela rééquilibre les applications pour Android et iPad : désormais, on ne peut plus acheter de BD depuis l’application sur aucune des deux plateformes !