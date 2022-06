Les meilleurs Tower Defense sur Android

Sixième opus de la série à succès, ce jeu permet au joueur d'incarner des singes dont le but est de se défendre face à une invasion de ballons. Autrement dit, on est ici sur un univers ultra coloré et loufoque à souhait, qui convient parfaitement aux plus jeunes et aux vétérans. Et il ne faut pas s'y tromper : malgré sa direction artistique au charme enfantin, Bloons TD 6 n'en reste pas moins particulièrement exigeant en matière d'expérience de jeu et de difficulté.