Sur les Mac équipés de puces Apple Silicon (Puces M et leurs déclinaisons), l'utilisation de Boot Camp n'est plus possible. Cette fonctionnalité historique, qui permettait de créer une partition Windows sur le disque dur des Mac Intel, a disparu avec la transition vers l'architecture ARM. Fini donc le temps où l'on pouvait faire tourner Windows nativement sur son Mac, profitant ainsi des performances optimales offertes par les processeurs Intel. Face à cette nouvelle donne, les utilisateurs de Macbook, Mac et iMac équipés d'Apple Silicon doivent désormais se tourner vers d'autres solutions pour exécuter des programmes Windows. Heureusement, plusieurs alternatives existent, combinant émulation, virtualisation et technologies innovantes pour combler ce vide. Explorons ensemble ces nouvelles possibilités qui s'offrent aux utilisateurs de Mac Apple Silicon désireux de faire cohabiter les deux univers sans casser la tirelire.