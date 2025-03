Déployée progressivement depuis le 27 mars, la mise à jour optionnelle KB5053656 pour Windows 11 version 24H2 prépare le terrain aux PC Copilot+ avec des fonctions dopées à l’IA. Si certaines nouveautés restent réservées aux configurations équipées de NPU, d’autres ajustements plus classiques profitent à l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices. Au programme : une recherche Windows plus futée, une meilleure prise en charge du langage naturel et une avalanche de petites nouveautés pensées pour fluidifier les usages au quotidien. On fait le point sur ce qui vous attend.