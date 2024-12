Quelle surprise, en ce lundi matin, pour celles et ceux qui viennent de rallumer leur PC après un weekend déconnecté. Les insiders du canal Dev viennent en effet de recevoir une update cumulative pour Windows 11, et pas n’importe laquelle. Avec cette mise à jour, les propriétaires de PC Copilot+ AMD et Intel vont enfin pouvoir se frotter à la très attendue – et surtout très controversée– Recall.