Pour fonctionner, Recall nécessite un minimum de 256 Go d'espace de stockage, dont 50 Go disponibles. Par défaut, la fonction utilise 25 Go pour stocker environ trois mois d'historique. Un compromis entre praticité et occupation de l'espace disque qui semble raisonnable. Cette nouvelle version de Recall s'accompagne également d'une fonction baptisée Click to Do, qui permet d'effectuer des actions rapides sur les éléments capturés, comme la copie de texte ou l'enregistrement d'images.