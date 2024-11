Pour y répondre, Microsoft préfère prendre son temps pour éviter tout faux pas et assurer la protection des informations des utilisateurs. Face au mécontentement, l'entreprise a aussi été contrainte de repenser Recall, qui devait être une fonction obligatoire, et qui va devenir facultative et désinstallable.

Recall nécessitera un PC Copilot+ sous Snapdragon X et la version Windows 11 24H2. Les processeurs Intel Core Ultra Series 2 et AMD Ryzen 300 AI seront aussi pris en charge.

Microsoft n'est pas la seule grande firme tech à faire des annonces relatives à l'IA en grande pompe avant de se raviser en partie par la suite. Apple a connu pareilles mésaventures, avec des fonctionnalités Apple Intelligence, qui arriveront plus tard que prévu sur les iPhone, iPad et Mac(Book) compatibles.