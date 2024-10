boboss29

Donc Google avec Gemini ou Microsoft avec Co-Pilot, Samsung avec ses S24, etc. devraient être hors clou si on suit la logique d’Apple ? Hummm étrange et difficile à faire gober…

Qu’ils disent que ce n’est dispo qu’en anglais et que le déploiement dans d’autres langues, en plus des serveurs attendra serait plus acceptable