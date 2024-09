La législation européenne sur la protection des données et l'IA est plus stricte qu'aux États-Unis. Le RGPD et le récent AI Act imposent des contraintes que les géants de la Tech doivent respecter, sous peine de lourdes amendes. Apple devra donc probablement adapter ses fonctionnalités IA pour le marché européen, voire renoncer à certaines d'entre elles. On se souvient que le déploiement de fonctions comme Siri ou FaceTime avait déjà été retardé en Europe par le passé pour des raisons similaires. Cela pourrait créer une frustration chez les utilisateurs européens, qui paieront leurs iPhone au même prix que les Américains, mais sans avoir accès à toutes les nouveautés mises en avant par Apple. Un sentiment d'injustice qui risque d'être exacerbé par la communication d'Apple, très centrée sur l'IA.