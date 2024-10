Parmi les nouveautés embarquées par iOS 18.1 et Apple Intelligence, on retrouvera une toute nouvelle interface pour Siri, des outils liés à l'écriture comme à la lecture, sans oublier la possibilité de bénéficier de certains résumés. La recharge dans Photo devrait également être de la partie, tout comme la transcription automatique, ou encore Clean Up (toujours pour la partie photo).

MacOS 15.1 pourrait également être lancé fin octobre, embarquant lui aussi les fonctionnalités intelligentes d'Apple. Sur iPhone, rappelons que seuls les iPhone 15 Pro et les récents iPhone 16 peuvent profiter d'Apple Intelligence.