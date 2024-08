Pour rappel, Recall doit pouvoir aider les utilisateurs et utilisatrices Windows 11 à retrouver n’importe quel contenu affiché à un moment ou à un autre sur l’écran de leur ordinateur. Présentée lors du Surface Event en mai dernier, la fonction avait bluffé l’audience autant qu’elle avait soulevé de question concernant le droit à la vie privée et la sécurité des données personnelles. Et pour cause, l’outil enregistre des captures d’écran toutes les cinq secondes, de manière à historiser en permanence l’activité de l’ordinateur, et donc l’ensemble des informations qui s’y affichent. Les instantanés sont stockés localement et analysés par une IA, locale également, capable de lire et d’indexer n’importe quel contenu des snapshots, qu’il s’agisse d’images ou de texte, permettant aux utilisateurs et utilisatrices de rechercher du contenu sur simple description, en langage naturel.