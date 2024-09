Autre point clé mis en avant par Microsoft : le contrôle utilisateur. Recall s'appuiera sur Windows Hello et la reconnaissance biométrique pour autoriser l'accès à l'interface et aux paramètres. Des mesures anti-hammering seront aussi mises en place pour empêcher les tentatives d'accès malveillantes. Côté confidentialité, de nouveaux réglages permettront de personnaliser finement ce qui est capturé et sauvegardé par Recall. La navigation en mode privé sera exclue par défaut, tandis qu'il sera possible de filtrer des applications et des sites Web spécifiques. Un outil de suppression sélective des contenus est aussi prévu.