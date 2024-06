Microsoft reporte la sortie de Windows Recall sur les PC Copilot+

Face à cette levée de bouclier, Microsoft a d’abord annoncé une séries de mesures correctives en instaurant un chiffrement des données et une authentification avec Windows Hello. Par ailleurs, l’utilisation de Windows Recall serait laissée à la discrétion de l’usager (opt-in) et non plus activée par défaut. Mais les ingénieurs de Microsoft avaient vraisemblablement besoin de davantage de temps pour mettre en place ces garde-fous et la crainte de nouvelles controverses a semble-t-il incité le géant américain à la prudence.