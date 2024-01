Le RecApp' : ChatGPT, Google Bard, Microsoft Copilot, de l'IA en veux-tu en voilà en ce début d'année 2024

Microsoft continue d'innover avec la mise à jour de son outil Copilot sur iOS et Android, désormais doté d'une gamme complète de fonctionnalités auparavant exclusives à la version de bureau. Cette mise à jour inclut des plugins, une IA capable de générer des résumés pour les fichiers PDF et même la capacité de résumer des vidéos, marquant un pas significatif dans l'effort de Microsoft pour rendre la navigation plus intuitive et interactive. Notamment, l'expérience Copilot sur iOS est également en cours de test pour une expérience en plein écran spécialement conçue pour iPad, promettant ainsi une utilisation plus immersive et efficace de l'outil d'assistance virtuelle. Cette évolution dénote l'ambition de Microsoft de maintenir Edge compétitif et innovant dans le paysage en évolution rapide des navigateurs internet.