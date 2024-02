Le Récapp' : OpenAI dévoile Sora, Google boost Gemini avec 1 million de tokens, Evernote veut attirer plus d'utilisateurs, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Google a récemment dévoilé Gemini 1.5 AI, une mise à jour de son modèle d'intelligence artificielle, promettant des avancées majeures dans la compréhension de contextes étendus. D'après Google cette version améliore significativement la capacité du modèle à traiter et comprendre de grandes quantités d'informations, permettant une interaction plus naturelle et des réponses plus pertinentes. Gemini 1.5 se distingue par sa capacité à gérer jusqu'à un million de tokens, ouvrant de nouvelles possibilités pour les développeurs et les utilisateurs finaux en termes d'analyse de données et de génération de contenu. Avec Google et l'IA, mieux vaut retenir son souffle et attendre de pouvoir tester les modèles avant de parler. Lors de l'annonce de Gemini Ultra, la firme de Mountain View avait d'ailleurs eu le droit à un bad buzz monumental à cause d'une démo truquée.