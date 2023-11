Le Récapp' : Microsoft Ignite, WhatsApp, Blender, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Blender 4.0, la dernière version du logiciel de modélisation et de rendu 3D populaire, est maintenant disponible. Cette mise à jour majeure comprend de nombreuses améliorations, notamment un nouveau Principled BSDF offrant plus d'efficacité et de flexibilité, une gestion des couleurs améliorée avec la transformation AgX, et des outils de nœuds améliorés. Ces nouveautés promettent d'augmenter les capacités de création et d'optimiser les flux de travail des utilisateurs. Blender continue ainsi de se positionner comme un outil de choix pour les professionnels et les amateurs de la création 3D.